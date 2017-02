Chris Evans en Jenny Slate zijn uit elkaar

ANP Chris Evans en Jenny Slate zijn uit elkaar

NEW YORK - Chris Evans (35) en Jenny Slate (34) zijn uit elkaar. Volgens een bron van Us Weekly zijn de twee onlangs als vrienden uit elkaar gegaan. ''Het was een gezamenlijke beslissing, het lukte ze niet hun agenda's op elkaar af te stemmen", zegt de bron.

Door ANP - 8-2-2017, 20:33 (Update 8-2-2017, 20:33)

In juni vorig jaar verscheen het acteurskoppel voor het eerst samen op de rode loper, bij de première van de animatiefilm The Secret Life of Pets, waarin Jenny als Gidget te horen was. Ze leerden elkaar kennen tijdens de opnamen van de film Gifted, die in april in de bioscopen uitkomt.

Jenny was vier jaar getrouwd met filmmaker Dean Fleischer-Camp, dat huwelijk liep in mei 2016 op de klippen.