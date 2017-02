Dua Lipa met Koningsdag in Breda

BREDA - Dua Lipa, Sunnery James & Ryan Marciano en Lucas & Steve staan op 27 april op het podium van 538Koningsdag in Breda. Dit maakte Radio 538 woensdag bekend.

Door ANP - 8-2-2017, 17:38 (Update 8-2-2017, 17:38)

Dua Lipa is bekend van de top-10 hits Be the One en Hotter than Hell en haar nieuwste hit samen met Martin Garrix: Scared to be Lonely. Dj’s Lucas & Steve en Sunnery James & Ryan Marciano hebben wekelijks een eigen show op Radio 538.

De radiozender maakt binnenkort nog meer namen bekend uit de line-up. De kaartverkoop voor 538Koningsdag begint vrijdag 31 maart. Vorig jaar waren alle 40.000 kaarten binnen 40 minuten uitverkocht.