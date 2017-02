Orange is the New Black op 9 juni terug

SAN FRANCISCO - Orange is the New Black-fans kunnen 9 juni alvast in hun agenda blokken. Netflix heeft bekendgemaakt dat het vijfde seizoen van de populaire serie dan online verschijnt.

Door ANP - 8-2-2017, 16:48 (Update 8-2-2017, 16:48)

Orange is the New Black is een van de door Netflix zelf geproduceerde programma's. De serie gaat over de fictieve vrouwengevangenis Litchfield in de Amerikaanse staat New York. Hoofdrollen zijn onder meer weggelegd voor Taylor Schilling, Uzo Uduba, Laura Prepon, Laverne Cox en Taryn Manning. Met de eerste vier seizoenen oogstte Netflix volop lof. De serie ontving nominaties voor de Golden Globes en de Grammy's en won onder meer Emmy's en een paar SAG Awards.

Naast het nieuws rond Orange is the New Black heeft Netflix ook laten weten dat Bill Nye Saves the World op 21 april verschijnt. Daarin onderzoekt de komische wetenschapper Bill Nye hoe er met wetenschap wordt omgegaan in de wereld.\