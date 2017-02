Rapper Young Thug aangeklaagd voor no-show

ATLANTA - De Amerikaanse rapper Young Thug is aangeklaagd omdat hij niet was komen opdagen voor een optreden op Roc Summer Explosion in Rochester. De concertorganisatie eist 360.000 dollar, omgerekend ruim 336.000 euro van de rapper. Dit meldt de Atlanta Journal.

Door ANP - 8-2-2017, 16:37 (Update 8-2-2017, 16:37)

Young Thug, wiens echte naam Jeffrey Williams is, zou in augustus voor 55.000 dollar optreden in het Sahlens Stadion in Rochester in de staat New York. Hij had volgens organisator Nicholas Fitts geen goede reden om de show af te zeggen en spande een rechtszaak aan.

De concertorganisator had voor 200.000 dollar aan tickets verkocht en al 57.000 dollar uitgegeven aan promotie. Het management van Young Thug heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.