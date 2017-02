Eva Simons samen met Boaz van de Beatz

AMSTERDAM - Zangeres Eva Simons is weer aan de man, ze heeft een relatie met Boaz van de Beatz. De manager van de muziekproducer bevestigt woendag aan BuzzE dat Eva Simons en Boaz van de Beatz samen zijn.

Door ANP - 8-2-2017, 16:02 (Update 8-2-2017, 16:02)

Boaz won driemaal de State Award voor Beste producer en is de man achter het succes van onder meer het Nouveau Riche label. Hij werkt samen met Ronnie Flex, Mr.Polska, The Partysquad, Jebroer, en Yellow Claw.

Het Idols-jurylid Eva Simons was tot september vorig jaar getrouwd met Sidney Samson. De zangeres en dj kregen in 2012 een relatie en gaven elkaar in juli 2014 in de Westerkerk in Amsterdam het jawoord. Vanwege hun drukke carrières en het vele reizen hadden Eva en Sidney echter weinig tijd voor elkaar en groeiden ze uit elkaar.