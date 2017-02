Opposites' Big2 maakt titelsong Ron Goossens

AMSTERDAM - Rapper Big2 heeft opnieuw de handen uit de mouwen gestoken voor een soundtrack van een film van regisseurs Steffen Haars en Flip van der Kuil. Voor Ron Goossens: Low-Budget Stuntman dook hij echter niet met zijn Opposites-maat Willy de studio in maar met rapper Hef, meldt platenmaatschappij Top Notch.

Door ANP - 8-2-2017, 15:34 (Update 8-2-2017, 15:34)

Het schrijven van het nummer kostte Big2, de artiestennaam van Twan van Steenhoven, in eerste instantie wat moeite. Maandenlang werkte hij aan een aantal opzetjes. "Meerdere tracks zijn gemaakt en het toch niet geworden", zegt hij. "Uiteindelijk zat ik met Hef in de studio. Naast ons was toevallig Pete Philly in een andere studio bezig die gelijk zei: 'van jullie wil ik bars horen, gewoon rappen en geen gekke andere dingen'. Dat zijn we toen gaan doen en dit is het resultaat."

Stuntanthem is woensdag verschenen. Ron Goossens draait sinds eind januari in de bioscoop. De film werd al door meer dan honderdduizend bezoekers gezien.

Met The Opposites maakte Big2 in 2009 het nummer Broodje bakpao voor de serie New Kids. Het nummer werd een nummer 1-hit.