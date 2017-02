Jelte Sondij stopt met RamBam

ANP Jelte Sondij stopt met RamBam

AMSTERDAM - Jelte Sondij stopt na vijf jaar met RamBam. Hij was sinds 2012 een van de vaste gezichten van het VARA-ontmaskeringsprogramma.

Door ANP - 8-2-2017, 14:18 (Update 8-2-2017, 14:18)

"Na 5 jaar RamBam tijd om het moederschip te verlaten", zo maakte Jelte zelf wereldkundig via Twitter. "Een moeilijke beslissing, want het was een mooi avontuur. Kijkers & collegae bedankt!"

Jelte's opvolger staat al klaar. "En ook met een gerust hart weg, want @LouvanLiebergen is de beste opvolger denkbaar. Kom maar met die afscheidsspeech."