Tocht op Kilimanjaro nachtmerrie voor Tooske

ANP Tocht op Kilimanjaro nachtmerrie voor Tooske

MOSHI - Tooske Ragas heeft flink afgezien tijdens haar beklimming van de Kilimanjaro. De barre tocht op de hoogste berg van Afrika voelde voor de presentatrice soms als een nachtmerrie. "Het was verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zo geleden. Al mijn bevallingen bij elkaar waren minder heftig dan dit", zei Tooske woensdagochtend in Ekdom in de Ochtend op NPO Radio 2.

Door ANP - 8-2-2017, 12:46 (Update 8-2-2017, 12:46)

"De eerste dagen waren prachtig", aldus Tooske. De laatste loodjes waren echter het zwaarst. "Toen gingen we midden in de nacht proberen om die top te bereiken. Nou ja, de Elfstedentocht van '63 was er niets bij."

Tooske kon niet terug en is op pure wilskracht doorgeklauterd. "Verstand op nul en doorgaan. Je kan niet omdraaien. Het was geen optie. Ik moest wel verder." Eenmaal op de top werd ze echter beloond met een prachtig uitzicht.

De beklimming was onderdeel van de zogenoemde Kili-Challenge van War Child, waar Tooske ambassadeur van is. Met de actie wordt geprobeerd zo veel mogelijk geld in te zamelen.