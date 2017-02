Peter Koelewijn wil weer trouwen

AMSTERDAM - Peter Koelewijn wil op zijn oude dag nog een maal in het huwelijk treden. Mogelijk geeft hij dit jaar nog zijn jawoord aan zijn zeventien jaar jongere vriendin Els. "Want op mijn leeftijd moet je niet te lang wachten", zegt de 76-jarige zanger tegen Weekend.

Koelewijn, die begin jaren zestig bekend werd met zijn klassieker Kom van dat dak af, verloor drie jaar geleden plotseling zijn vrouw Mieke. Met haar was hij bijna vijftig jaar getrouwd. De zanger vond twee jaar later echter de liefde terug bij Els. De twee wonen al samen in Soest.