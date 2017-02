Hermafrodiete Ryanne voelt zich bevrijd

AMSTERDAM - Ryanne van Dorst is blij dat nu bekend is dat ze geboren is als hermafrodiet. Jarenlang wilde ze het niet publiekelijk bekendmaken omdat ze vreesde voor het stempel, zegt ze tegen de Volkskrant.

Door ANP - 8-2-2017, 10:30 (Update 8-2-2017, 10:30)

"Wat me tegenhield om dit publiek te maken is dat ik weet hoe gek media zijn op hypes, hoe ze iets uitmelken", aldus Ryanne, voorheen bekend als zangeres Elle Bandita. "Er zal een stempel op me worden gedrukt: 'die hermafrodiet'. Nou, deel me maar in. Ik heb een fokking dikke huid. Dit moest er echt uit, voor mij is dit een bevrijding."

Ryanne maakte dinsdagavond in de eerste aflevering van haar programma Geslacht! op BNN bekend dat ze dubbelslachtig is geboren. Het is voor het eerst dat een bekende Nederlander zich openlijk uitspreekt over interseksualiteit.

"Als baby had ik vergroeide eierstokken en testikels", aldus Ryanne. "Alle mannelijke stukjes vlees zijn weggeknipt toen ik een baby was. Daarna moest ik me gedragen als een meisje. Dat was de tijdgeest, ik neem niemand iets kwalijk." Inmiddels slikt ze nog maar nauwelijks hormonen en trekt ze zich niets meer aan van verwachtingen van anderen. "De ene keer doe ik iets dat wordt geassocieerd met vrouwen, de andere keer iets wat ze mannelijk noemen. Soms voel ik me geen man en geen vrouw, soms allebei tegelijk. Ik sta erboven."