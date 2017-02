Nick Cave & The Bad Seeds naar Ziggo Dome

ANP Nick Cave & The Bad Seeds naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - Nick Cave & The Bad Seeds treedt op 6 oktober op in de Ziggo Dome in Amsterdam. De show is onderdeel van een complete Europese tournee, de eerste in drie jaar. Dat heeft concertorganisator Mojo woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 8-2-2017, 10:21 (Update 8-2-2017, 10:21)

De Australische rockband bracht in september zijn zestiende studioalbum The Skeleton Tree uit. De plaat werd in veel landen goed ontvangen met een nummer 1-positie in acht landen. In meer dan tien andere landen, waaronder Nederland, belandde het album in de top 5.

De kaartverkoop voor het concert begint volgende week vrijdag.