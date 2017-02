Visuele effecten Jungle Book bekroond

LOS ANGELES - De live-actionfilm The Jungle Book is dinsdagavond de grote winnaar geworden tijdens de uitreiking van de VES Awards voor beste visuele effecten. De Disney-film won in vijf categorieën bij de Visual Effects Society, de Amerikaanse vakbond voor special effects-makers.

Door ANP - 8-2-2017, 10:11 (Update 8-2-2017, 10:11)

De VES Awards zijn een goede graadmeter voor de categorie beste visuele effecten bij de uitreiking van de Oscars. In de veertien voorgaande jaren dat de VES Awards werden uitgereikt, ging negen keer de winnaar van de belangrijkste categorie er ook met de Oscar vandoor.

Andere prijswinnaars waren onder meer Deepwater Horizon en Moana met ieder twee prijzen. Bij de televisiecategorieën werd Game of Thrones vijf keer onderscheiden.

De ceremonie vond plaats in Beverly Hills. Acteur Patton Oswalt presenteerde de show.