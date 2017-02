Roy Donders is sneller volwassen geworden

AMSTERDAM - Roy Donders is ondanks alle aandacht heel gewoon gebleven. Hoewel hij wel een tijdje nodig had om alles 'een plekje' te geven, is hij niet gaan zweven. "Daar ben ik helemaal het type niet voor", zegt de realityster woensdag in De Telegraaf.

Door ANP - 8-2-2017, 8:26 (Update 8-2-2017, 8:26)

"Ik sta nog steeds zeker twee dagen per week in mijn kledingwinkel, doe de inkoop en treed op. Ik werk me kapot en hou niet van premières of andere zaken die bij het sterrenleven horen. Ik ben nog steeds dezelfde Roy", vindt hij. "Ja, ik ben volwassen geworden, maar dat was anders ook wel gebeurd. Het is nu misschien iets sneller gegaan."

Vooral in zijn eigen omgeving merkt de Tilburger naar eigen zeggen niets aan het feit dat hij een bekende Nederlander is geworden. "Ik ben hier geboren en getogen, ze kennen me al vanaf dat ik een klein menneke was en voor velen ben ik nog steeds 'Royke'. Ik heb niet het gevoel dat mensen me opeens anders zien of benaderen."