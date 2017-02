'Beelden Patricia Paay gefotoshopt'

AMSTERDAM - De seksueel getinte foto's en video's waarin Patricia Paay zou figureren zijn niet echt. Dat heeft de 67-jarige diva althans zelf verklaard tegenover haar advocaat.

Door ANP - 8-2-2017, 8:14 (Update 8-2-2017, 8:14)

"Het is wat ons betreft dus zeker dat de beelden 'gefotoshopt' werden of op andere, technische wijze tot stand gekomen zijn", zegt Patricia's advocaat Johan Langelaar woensdag in De Telegraaf. Hij bevestigt dat het 'om filmpjes en/of foto's gaat'. "U kunt zich voorstellen wat voor effect dit heeft op iemands privéleven. Dit zijn echt verschrikkelijke dingen."

Patricia stapte maandag naar de politie vanwege de beelden die in omloop zijn. Ze beweert vanwege een zakelijk conflict te worden gechanteerd en heeft aangifte gedaan.