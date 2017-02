As Sugar Lee Hooper in Spanje uitgestrooid

ANP As Sugar Lee Hooper in Spanje uitgestrooid

TORREMOLINOS - De as van zangeres Sugar Lee Hooper is uitgestrooid op het strand van Carihuela. "Ik heb daarmee echt haar liefste wens vervuld", zegt haar weduwe Andrea woensdag in De Telegraaf.

Door ANP - 8-2-2017, 7:51 (Update 8-2-2017, 7:51)

Sugar Lee Hooper, de artiestennaam van Marja van der Toorn, overleed in april 2010 na een operatie aan haar heup. Die had ze gebroken bij een ongeluk met haar scootmobiel in Scheveningen. Bij de operatie waren fouten gemaakt bij de verdoving waardoor de zangeres een hartstilstand kreeg.