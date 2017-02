Katy Perry lanceert nieuwe muziek

ANP Katy Perry lanceert nieuwe muziek

LOS ANGELES - Het lijkt erop dat Katy Perry vrijdag haar langverwachte nieuwe single uitbrengt. De zangeres deelde dinsdagnacht een voorproefje van enkele seconden via Twitter en Instagram met daarbij de hashtag #Fridaythe10th.

Door ANP - 8-2-2017, 7:41 (Update 8-2-2017, 7:41)

In het bijbehorende clipje zijn alleen Katy's voeten te zien geketend aan een discobal. Verschillende Amerikaanse media melden dat de single waarschijnlijk Chained to the Rhythm heet en is geproduceerd door Max Martin en Sia.

Het nummer zou Katy's eerste release zijn sinds het Olympische anthem Rise van afgelopen zomer. Haar laatste album stamt alweer uit oktober 2013. Prism bevatte hits als Roar en Dark Horse.