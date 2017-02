Karin Bloemen ook in musical Into The Woods

AMSTERDAM - Karin Bloemen heeft een rol te pakken in de nieuwe Nederlandse versie van de musical Into the Woods van Stephen Sondheim. Zij zal te horen zijn als reuzin, maakte producent PIT Producties woensdag bekend. Bloemen staat overigens niet op het podium; haar stem schalt alleen via luidsprekers door de zaal.

Door ANP - 8-2-2017, 7:24 (Update 8-2-2017, 7:24)

Into The Woods is een sprookje voor volwassenen over een onnozele bakker (Wart Kamps) en zijn vrouw die de onwaarschijnlijke spil blijken te vormen in een gecompliceerd plot waarin meerdere bekende personages, zoals Assepoester, Roodkapje, Rapunzel en Sjaak van de bonestaak voorkomen. Wat is de prijs voor lang en gelukkig leven, waar iedereen altijd maar over droomt?

Uniek aan deze productie van Into the Woods is dat producente Esther Maas heeft besloten een vijftienkoppig live-orkest te gebruiken. Hoofdrollen worden gespeeld door Paul Groot, Elise Schaap, René van Kooten, Lone van Roosendaal, Guido Spek en Brigitte Heitzer.

Into the Woods is de komende maanden door heel Nederland te zien.