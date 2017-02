Mark Rietman speelt seriemoordenaar

DEN HAAG - Acteur Mark Rietman gaat in een nieuwe theatervoorstelling van het Nationele Toneel en het Residentie Orkest een seriemoordenaar spelen. Hij kruipt voor het stuk Een helse komedie in de rol van de Oostenrijkse psychopaat Jack Unterweger, die in de jaren zeventig meerdere vrouwen vermoordde.

Door ANP - 8-2-2017, 7:21 (Update 8-2-2017, 7:21)

In de gevangenis schreef Unterweger een boek over zijn leven. Hij ontpopte zich al snel tot de lieveling van de Weense literaire wereld die zich hard maakte voor vrijlating van de moordenaar. Met succes, maar niet zonder gevolgen.

Rietman heeft in het stuk een orkest en twee sopranen als zijn tegenspelers. De vrouwen die hij doodde verwoorden in aria's van Vivaldi, Gluck, Haydn, Mozart en Beethoven hun noodlottige omgang met Unterweger.

De unieke muziektheaterproductie wordt geregisseerd door Theu Boermans (Soldaat van Oranje). Een helse komedie is van 2 tot en met 21 mei exclusief te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.