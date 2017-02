Yolanda Hadid zet appartement te koop

ANP Yolanda Hadid zet appartement te koop

LOS ANGELES - De Nederlands-Amerikaanse realityster Yolanda Hadid heeft verhuisplannen. De in Papendrecht geboren Real Housewives of Beverly Hills-ster heeft haar luxe appartement in Los Angeles voor 5 miljoen dollar (4,7 miljoen euro) te koop gezet, meldt E! News.

Door ANP - 8-2-2017, 5:23 (Update 8-2-2017, 5:23)

De moeder van modellen Bella en Gigi Hadid kocht het optrekje met drie slaapkamers en vier badkamers in december 2015, kort nadat ze haar scheiding bekend maakte van muzikant en producent David Foster. Ze betaalde destijds 4,6 miljoen dollar voor het appartement.

Het appartementencomplex beschikt over de nodige diensten om het leven te vergemakkelijken. Zo is er valetparking, een buitenzwembad, een sportschool en een wijnkelder met klimaatbeheersing. Toegang tot het appartement is via een privélift, handig om pottenkijkers op afstand te houden.