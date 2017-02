Adele best betaalde Grammy-artiest in 2016

ANP Adele best betaalde Grammy-artiest in 2016

LONDEN - Adele was in 2016 de best betaalde Grammy-artiest. Dat heeft het Amerikaanse tijdschrift Forbes berekend. De Britse zangeres liet met een geschat inkomen van 80,5 miljoen dollar (75,4 miljoen euro) Rihanna en Justin Bieber achter zich.

Door ANP - 8-2-2017, 5:16 (Update 8-2-2017, 5:16)

Met name het succes van haar album 25, waarvan er tot en met 2016 liefst 20 miljoen van werden verkocht, droeg bij aan haar hoge inkomen. Ook haar uitverkochte wereldtournee deed de kassa rinkelen: Adele verdiende naar schatting 3,8 miljoen dollar per stad waar ze optrad.

Rihanna staat op de tweede plaats van de lijst van Forbes. De zangeres wist in 2016 zo'n 75 miljoen dollar (70 miljoen euro) op te strijken. Vooral de lucratieve reclamecontracten met bedrijven zoals Puma, Samsung en modemerk Dior hebben RiRi geen windeieren gelegd.

Op de derde plaats volgt Justin Bieber. De 22-jarige What Do You Mean-zanger wist vorig jaar het bescheiden bedrag van 56 miljoen dollar binnen te harken. Een schrale troost voor Bieber is dat hij dit jaar met vier nominaties voor een Grammy Award, de dames Adele en Rihanna wel achter zich laat.