ANP Jack Nicholson na jaren weer op witte doek

LOS ANGELES - Jack Nicholson keert na jaren weer terug op het witte doek. De 79-jarige acteur gaat samen met Kristen Wiig spelen in de remake van de Duits-Oostenrijkse film Toni Erdmann, meldt Variety.

Door ANP - 8-2-2017, 4:39 (Update 8-2-2017, 4:39)

Nicholson speelde in 2010 voor het laatst mee in een speelfilm. Hij had toen een bijrol in de romantische komedie How Do You Know. In januari verklaarde goede vriend en collega Peter Fonda nog dat Nicholson definitief met pensioen was, maar bronnen vertellen Variety dat filmmaatschappij Paramount de acteur heeft weten te strikken voor de remake van Toni Erdmann.

De Duits-Oostenrijkse film verraste wereldwijd en is genomineerd voor een Oscar in de categorie beste buitenlandse film. De film vertelt het verhaal van vader Winfried die de relatie met zijn dochter Ines probeert nieuw leven in te blazen. Hij reist naar Roemenië om daar onaangekondigd op haar kantoor voor de lol op te duiken in kostuum als een komisch personage genaamd Toni Erdmann.

Volgens ingewijden was Nicholson erg gecharmeerd van de speelfilm en bleek bereid zijn pensioen nog een tijdje uit te stellen. Wanneer de remake met Nicholson te zien zal zijn, is nog niet bekend.