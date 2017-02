'Michael Jackson was zo goed als bankroet'

ANP 'Michael Jackson was zo goed als bankroet'

LOS ANGELES - Michael Jackson stond vlak voor zijn dood op 25 juni 2009 op de rand van de financiële afgrond. Dat verklaarde David Dunn, de bankier van de popster, dinsdag tegenover de rechtbank in Los Angeles.

Door ANP - 8-2-2017, 4:23 (Update 8-2-2017, 4:23)

De zaak waarin Dunn getuigt draait om een belastingschuld van 1 miljard dollar (935 miljoen euro) die Jackson zou hebben bij de Amerikaanse fiscus. Dunn werd in 2007 ingehuurd door Jackson om zijn boekhouding op orde te brengen en de vele schulden van de zanger te herfinancieren. "Hij zat in een uitermate lastige situatie", aldus de bankier die vertelde dat de schulden van Jackson in 2008 waren opgelopen tot 300 miljoen dollar (281 miljoen euro).

Volgens Daily News gaf de popster veel geld uit en leed hij een rijkelijk leven op zijn ranch Neverland. "Zo kocht hij twee flesjes parfum van 100.000 dollar per stuk", vertelde Dunn de rechters. De bankier verklaarde dat hij maandelijks telefonisch contact had met de popster over zijn financiën en hem adviseerde beter op zijn uitgaven te letten. Maar Jackson luisterde niet en tekende ongunstige contracten met bedrijven die hem contante voorschotten in het verschiet stelden.

Na de dood van Jackson in juni 2009 stroomt het geld ineens binnen dankzij de verkoop van zijn platen in de weken en maanden na zijn overlijden. Ook de muziekfilm This Is It en speciale concerten ter ere van de artiest brengen veel geld in het laatje. De erven van Jackson weten de schulden af te betalen.

Belastingdienst

Maar met de Amerikaanse belastingdienst had niemand rekening gehouden. Volgens de fiscus heeft Jackson de waarde van zijn bezittingen jarenlang opzettelijk laag ingeschat om zo minder belasting te betalen en zijn de erfgenamen de belastingdienst 1 miljard dollar aan achterstallige inkomsten- en vermogensbelasting schuldig.

De advocaten van de erfgenamen van Jackson, waaronder zijn drie kinderen, beweren dat de vele beschuldigingen over seksueel misbruik met kinderen de reputatie van de zanger ernstig hadden beschadigd. En dat de waarde van zijn bezittingen op het moment van overlijden logischerwijs laag was.