ANP Morgan Freeman wil graag de duivel spelen

LOS ANGELES - Twee keer speelde Morgan Freeman de almachtige God. In 2003 samen met Jim Carrey in Bruce Almighty en in 2007 samen met Steve Carell in het vervolg Evan Almighty. De 79-jarige acteur ziet het wel zitten om de rollen eens om te draaien: hij zou wel eens de duivel willen spelen.

Door ANP - 8-2-2017, 3:15 (Update 8-2-2017, 3:15)

"Ik wil altijd weer andere dingen proberen. Altijd", vertelt Freeman aan Daily News. En volgens de Invictus-acteur is de stap van God naar de duivel een logische: "Ze zijn twee kanten van dezelfde medaille", legt Freeman uit.

De acteur viert in juni zijn 80e verjaardag en vermoedt dat iemand in de hemel hem goedgezind is. "Als je mijn leeftijd bereikt en je werkt nog, dan is iedere dag een geschenk", vertelt Freeman. Hij denkt er voorlopig niet aan om met pensioen te gaan. "Nee, ik heb nog werk te doen", zegt de acteur.