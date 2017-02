Battlestar Galactica-acteur Hatch overleden

ANP Battlestar Galactica-acteur Hatch overleden

LOS ANGELES - Richard Hatch, bekend om zijn rol van Captain Apollo in de sciencefictionserie Battlestar Galactica (1978), is dinsdag overleden. Hatch leed aan alvleesklierkanker en stierf in een hospice waar hij sinds enkele weken verbleef, zo weet TMZ. Hij werd 71 jaar oud.

Door ANP - 8-2-2017, 2:59 (Update 8-2-2017, 2:59)

Voor zijn rol in de originele serie van Battlestar Galactica werd hij in 1979 genomineerd voor een Golden Globe. De populaire serie kende maar één seizoen met 24 afleveringen en Hatch zette zich gedurende zijn carrière in voor een vervolg op de klassieke sciencefictionserie. Hij schreef zelfs een script voor een spin-off. Tevergeefs, de studio's in Hollywood zagen niets in zijn plannen.

In 2004 besluit Universal Studio's toch tot een reboot van de serie en kreeg Hatch een rolletje aangeboden. Hij accepteerde dat en was gedurende vier seizoenen te zien als de terrorist en politicus Tom Zarek, tot groot genoegen van de fans van zowel de oude als de nieuwe serie.

Collega's reageerden geschrokken en bedroefd op het overlijden van de acteur. "Richard Hatch, je maakte van het universum een betere plek", schreef acteur James Olmos, met wie Hatch speelde in de reboot van Galactica. "Daarom hielden we van je. Rust zacht goede vriend", vervolgt Olmos op Twitter. De componist van de reboot, Bear McCreary, twitterde dat hij bedroefd is door het nieuws: "Richard Hatch is niet langer onder ons. Tot ziens Tom Zarek / Apollo", schreef hij.