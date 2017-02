Nichtje van Britney Spears bij bewustzijn

ANP Nichtje van Britney Spears bij bewustzijn

KENTWOOD - Maddie, het achtjarige nichtje van Britney Spears, is in het ziekenhuis weer bij bewustzijn. De dochter van Britneys zusje Jamie Lynn, raakte zondag zwaargewond bij een ongeluk met een quad.

Door ANP - 7-2-2017, 23:34 (Update 7-2-2017, 23:34)

''In het bijzijn van haar vader, moeder en stiefvader kwam Maddie dinsdag weer bij bewustzijn'', citeert People uit een verklaring van de familie. ''De achtjarige dochter van Jamie Lynn Spears raakte zondag betrokken bij een ongeluk met een quad in Kentwood in Louisiana op eigen terrein. Ze is gereanimeerd door ambulancebroeders en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in de buurt gebracht."

''Maddie is zich bewust van haar omgeving en herkent haar familie die sinds het ongeluk niet meer van haar zijde zijn geweken", staat in de verklaring. ''Doktoren hebben vandaag het beademingsapparaat verwijderd. Ze is wakker en praat. Maddie krijgt nog wel zuurstof en wordt nauwlettend in de gaten gehouden, maar het lijkt erop dat ze geen neurologische gevolgen ondervindt van het ongeluk."