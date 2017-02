Rol voor Dwayne Johnson in worstelfilm

LOS ANGELES - Dwayne Johnson gaat zijn vorige en zijn huidige carrière combineren. De acteur speelt namelijk zijn worstel-alias The Rock in de nieuwe worstelfilm Fighting With My Family over de Engelse worstelaarster Paige. Johnson werd bekend als de worstelaar The Rock voor hij de overstap naar Hollywood maakte.

Door ANP - 7-2-2017, 21:35 (Update 7-2-2017, 21:35)

De hoofdrol in Fighting With My Family is voor Florence Pugh. Zij speelt de Engelse Saraya die opgroeit in een familie van worstelaars. Saraya en haar broer Zak, gespeeld door Jack Lowden, krijgen de kans om auditie te doen voor de professionele worstelorganisatie WWE. Saraya en Zak komen er dan achter dat het zwaar is om professioneel worstelaar te worden en de stress zet de familiebanden onder druk.

Fighting With My Family is gebaseerd op het levensverhaal van Paige, de naam die de echte Saraya in de ring gebruikt, en werd geïnspireerd door een documentaire van de Britse zender Channel 4. Stephen Merchant, een van de schrijvers van The Office en Extras, schreef het scenario en regisseert de film. De opnames, die plaatsvinden in Londen en Los Angeles, beginnen deze maand.