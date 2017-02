Lingerie van Marlies Dekkers in Fifty Shades

AMSTERDAM - In de nieuwe bioscoopfilm Fifty Shades Darker is lingerie te zien van Marlies Dekkers. De lingerieontwerpster zag de film dinsdagavond met eigen ogen tijdens de Nederlandse première in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Tijdens de vertoning twitterde ze: "Joehoe, mijn lingerie in Fifty Shades Darker".

Door ANP - 7-2-2017, 21:29 (Update 7-2-2017, 21:29)

Marlies verscheen voorafgaande aan de première op de rode loper met een zwart masker. Dat was conform de dresscode voor de avond: black tie & black mask.

Fifty Shade Darker draait vanaf donderdag in de bioscopen. Woensdag zijn in het hele land Ladies Nights.