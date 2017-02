Madonna adopteert meisjestweeling

LILONGWE - De twee nieuwe adoptiekinderen van Madonna heten Esther en Stella. Het is een tweeling van vier jaar, liet justitiewoordvoerder Mlenga Mvula dinsdag weten. Het is nog niet bekend hoe snel de 58-jarige popster de meisjes mee naar huis mag nemen.

7-2-2017

Het hooggerechtshof in de hoofdstad Lilongwe verleende Madonna dinsdag toestemming voor de adoptie van twee kinderen. In de loop van de middag werd bekend dat het een meisjestweeling betreft. De Queen of Pop was bij de uitspraak aanwezig.

De zangeres heeft reeds twee kinderen uit Malawi. Ze adopteerde zoon David Banda in 2006, in 2009 voegde dochter Mercy James zich bij het gezin. Madonna heeft nog een biologische zoon en dochter. De twintigjarige Lourdes kreeg de zangeres met acteur Carlos Leon. Met regisseur Guy Ritchie kreeg ze Rocco, die inmiddels zestien jaar is.

Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het adopteren van kinderen uit Malawi. De plaatselijke wet schrijft voor dat Madonna een jaar proeftijd heeft om zich te bewijzen als moeder van de meisjes. In het geval van problemen kunnen de autoriteiten hun toestemming dan alsnog intrekken. Madonna staat onder observatie.