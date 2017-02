Sabia Boulahrouz op huizenjacht in Hamburg

HAMBURG - Sabia Boulahrouz is op huizenjacht in Hamburg. Het 38-jarige model woont nu nog in de villa waar ze gelukkig was met haar ex Rafael van der Vaart. Ze verlangt naar een huis zonder verleden. "Op een gegeven moment moet je een nieuwe weg inslaan'', zegt ze in de Duitse krant Bild.

Door ANP - 7-2-2017, 17:41 (Update 7-2-2017, 17:41)

Sabia weet precies wat ze zoekt. ''Vijf of zes kamers, met een huur van minder dan 6000 euro per maand." Ze kijkt onder meer rond in de wijk Eppendorf, waar ook Sylvie Meis woont. ''Mijn dochter Amaya gaat er al naar school. Mijn zoon Daamin gaat er naar de kleuterschool'', vertelt Sabia over haar motieven.

Dat haar voormalige hartsvriendin in dezelfde buurt woont, deert Sabia niet. Integendeel. ''Het is mijn wijk. Ik heb er vroeger gewoond. Als ik Sylvie tegenkom, zal ik haar netjes begroeten."