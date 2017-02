'Badr Hari wil straf snel uitzitten'

DEN HAAG - De Amsterdamse kickbokser (32) Badr Hari wil zijn resterende gevangenisstraf ,,zo snel mogelijk uitzitten''. Dat zegt zijn advocate Bénédicte Ficq dinsdag in een reactie op het arrest van de Hoge Raad, dat de veroordeling van de vechtsporter in stand hield.

Door ANP - 7-2-2017, 17:14 (Update 7-2-2017, 17:14)

Volgens Ficq is haar cliënt daartoe ,,uiteraard'' bereid en zal met justitie worden overlegd of hij binnen enkele weken kan beginnen met het uitdienen van de resterende straftijd in de gevangenis. Zij schat de openstaande tijd op zes tot zesenhalve maand.

De Hoge Raad bevestigde dinsdag in een arrest zijn veroordeling door het gerechtshof in Amsterdam in oktober 2015. Op die beslissing heeft Ficq geen commentaar.

Badr Hari werd destijds wegens een serie mishandelingen en pogingen tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Een deel daarvan zat hij al in voorarrest uit.