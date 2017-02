Rutger en Maxim maken verkiezingsshow

HILVERSUM - Rutger Castricum en Maxim Hartman gaan samen een programma maken rondom de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat heeft de NPO dinsdag bekendgemaakt. In Rutger & Maxim kiezen partij, van 6 tot 14 maart elke werkdag te zien, nemen ze kijkers 'geheel in eigen stijl' mee in hun zoektocht naar de partij van hun keuze.

Door ANP - 7-2-2017, 15:18 (Update 7-2-2017, 15:18)

Het PowNed-programma is niet de enige show rond de verkiezingen op NPO 3. Danny Ghosen gaat voor de NTR in Danny zoekt stemmers vanaf 6 maart in gesprek met niet-stemmers om te ontdekken wat er achter het niet-stemmen zit en voormalig PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens volgt voor What the Hague?! (NTR) de politieke campagnes. Die vierdelige serie begint volgende week donderdag.