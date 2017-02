Oud-presentatrice Letty Kosterman overleden

BILTHOVEN - Voormalig VARA-presentatrice Letty Kosterman is overleden. Ze stierf zondag op 81-jarige leeftijd in het verzorgingshuis waar ze woonde in Bilthoven, liet een woordvoerder namens de familie weten.

Door ANP - 7-2-2017, 14:22 (Update 7-2-2017, 14:24)

De in Utrecht geboren Aletta Kosterman maakte haar televisiedebuut bij de AVRO, met het programma Nieuwe Oogst in 1960. In 1962 ging ze bij de VARA voor de radio werken, waar ze bekend werd met programma's als Dit is uw leven, Voor wie niet kijken wil, Z.O. en Vroege Vogels met Ivo de Wijs.

Kosterman presenteerde verder televisieprogramma's voor de VARA, zoals Opmaat, Lichtkrant en ze deed jarenlang samen met Wim Bosboom het consumentenprogramma Koning Klant.

Boegbeeld

Verder werkte ze eind jaren tachtig mee aan Kinderen voor Kinderen (VARA). Ze schreef samen met componist Jules de Corte liedjes als Mijn boom, Miepie en Goochelaar.

Bij haar afscheid op 58-jarige leeftijd in 1993 noemde De Wijs haar 'het boegbeeld en geluid van de VARA'.