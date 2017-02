Madonna mag Malawiaanse kinderen adopteren

ANP Madonna mag Malawiaanse kinderen adopteren

LILONGWE - Madonna heeft toestemming gekregen om twee kinderen uit Malawi te adopteren. Dat heeft het hooggerechtshof in het Afrikaanse land besloten, zegt een woordvoerder tegen Reuters. De Queen of Pop was bij de uitspraak aanwezig.

Door ANP - 7-2-2017, 13:24 (Update 7-2-2017, 13:24)

Al langer gaan geruchten de ronde dat Madonna weer in Malawi is om kinderen te adopteren, maar de zangeres sprak dat eerder tegen. Zelf zei Madonna dat ze wilde kijken hoe het met het kinderziekenhuis in Blantyre gaat. Met haar stichting Raising Malawi doet ze veel liefdadigheidswerk in het Afrikaanse land.

Madonna zou eind januari een verzoek tot adoptie hebben ingediend bij de rechtbank. De BBC meldde destijds dat ze minimaal een week zou moeten wachten op een reactie.

De zangeres heeft twee kinderen uit Malawi. Ze adopteerde zoon David Banda in 2006, in 2009 voegde dochter Mercy James zich bij het gezin. Madonna heeft nog een biologische zoon en dochter. De twintigjarige Lourdes kreeg de zangeres met acteur Carlos Leon. Met regisseur Guy Ritchie kreeg ze Rocco, die inmiddels zestien jaar is.