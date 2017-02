Alberto Stegeman vindt zichzelf 'dommig'

ANP Alberto Stegeman vindt zichzelf 'dommig'

HOOFDDORP - Alberto Stegeman vindt dat hij te weinig technische kennis in huis heeft. Hoewel de SBS-presentator zich daardoor af en toe een beetje dom voelt, heeft hij geen zin om bij te leren.

Door ANP - 7-2-2017, 12:09 (Update 7-2-2017, 12:09)

"Ik werk veel en hard aan de dingen waarvoor ik een passie heb, zoals de onderwerpen die ik in mijn programma’s behandel. Is de feeling er niet, dan kan ik ontzettend lui zijn", zegt Alberto in Veronica Magazine. "Ik ben bijvoorbeeld compleet atechnisch, terwijl het in mijn werk hartstikke handig zou zijn als ik daar iets meer van zou weten. Dat stoort me en soms voel ik me zelfs dommig."

"Als ik een avondje thuis ben, is er geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om een boek over techniek open te slaan", vervolgt hij. Liever gaat Alberto iets leuks doen met zijn kinderen of een biertje drinken met zijn vrienden.