ANP 'Nichtje Britney Spears mocht niet in quad'

KENTWOOD - Maddie, het achtjarige nichtje van Britney Spears, had nooit plaats mogen nemen in de quad die zondag over de kop sloeg en in het water belandde. In de handleiding staat dat kinderen minstens tien jaar moeten zijn, heeft TMZ ontdekt.

Door ANP - 7-2-2017, 11:41 (Update 7-2-2017, 11:41)

Het voertuig in kwestie heeft twee zitplaatsen, maar Maddie was de enige inzittende. Volgens TMZ had het meisje de quad twee jaar terug gekregen voor haar verjaardag. In november plaatste moeder Jamie Lynn nog een foto van haar en Maddie in het bewuste karretje op Instagram.

In tegenstelling tot eerdere berichten vond het ongeluk niet plaats tijdens een jachttripje maar op het terrein van de familie voor de ogen van Jamie Lynn en haar man Jamie Watson. Volgens de politie nam Maddie vlak bij een sloot een scherpe bocht naar rechts waarna de quad over de kop sloeg en in het water terecht kwam.

De toegesnelde familie probeerden Maddie te bevrijden maar dat lukte pas nadat de traumahelikopter ter plaatse was. Diverse Amerikaanse media meldden het meisje een paar minuten bewusteloos onder water heeft gelegen. Met een traumahelikopter werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand zou nog altijd kritiek zijn.