Everon Jackson Hooi wil nieuwe 'Jef' worden

AMSTERDAM - Als het aan Everon Jackson Hooi ligt, blijft hij nog eeuwig in Goede tijden, slechte tijden spelen. Wat hem betreft wordt hij dan ook de nieuwe 'veteraan' van de soapserie.

Door ANP - 7-2-2017, 11:03 (Update 7-2-2017, 11:03)

"Waarom zou je stoppen met iets wat je heel erg leuk vindt? Ik heb er geen moeite mee om nog jarenlang door te gaan", zei Everon dinsdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "Ik speel nu al zo’n tien of elf jaar in GTST en er zelf mee stoppen zie ik niet gebeuren. Noem mij de nieuwe Jef Alberts, dat zou zomaar kunnen."

Bartho Braat speelde ruim 25 jaar lang de rol van Jef Alberts. Hij hield het vorig jaar voor gezien.