ANP Wie wint de 100% NL Awards?

UITGEEST - Wie gaat er dit jaar met de 100% NL Awards naar huis? Dinsdagavond worden de muziekprijzen uitgereikt tijdens een awardshow in Uitgeest. O’G3NE en Kensington behoren met elk twee nominaties tot de grote kanshebbers, net als Miss Montreal, Marco Borsato en Sam Feldt.

Door ANP - 7-2-2017, 10:07 (Update 7-2-2017, 10:07)

De eerste award die dinsdagavond wordt uitgereikt is in de categorie Zangeres van het jaar, waarin Anouk, Ilse DeLange, Julia Zahra, Miss Montreal en O’G3NE het tegen elkaar opnemen. In de categorie zanger van het jaar zijn Dotan, Douwe Bob, Guus Meeuwis, Marco Borsato en Nick en Simon genomineerd.

De 3JS, BLØF, Kensington, Racoon en The Common Linnets maken kans in de categorie Band van het jaar. Daarnaast zijn er prijzen voor album, hit en doorbraak van het jaar. De zevende award, voor het Muziekmoment van het jaar, is al uitgereikt. O'G3NE won de prijs voor hun optreden in De beste zangers van Nederland.

Tijdens de awardshow zijn er optredens van O’G3NE, Nick en Simon en Diggy Dex. Dj Sam Feldt sluit met een live-set de avond af.