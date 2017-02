Zieke Willie Nelson zegt weer shows af

BAKERSFIELD - Willie Nelson heeft opnieuw een aantal shows afgezegd vanwege ziekte. De 83-jarige countryzanger heeft een streep gezet door de concerten die maandag, dinsdag en woensdag gepland stonden in Bakersfield.

Door ANP - 7-2-2017, 9:33 (Update 7-2-2017, 9:33)

Het is niet bekend wat Nelson onder de leden heeft. Vorige maand moest hij ook al enkele shows cancelen in Las Vegas. De zanger had toen een flinke verkoudheid. Nelsons eerstvolgende show staat gepland voor vrijdag in Sahuarita in Arizona.

Nelson brengt komend voorjaar een nieuw album uit. De plaat heeft de naam God's Problem Child gekregen.