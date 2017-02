Lisa Smit te zien in romantische komedie

ANP Lisa Smit te zien in romantische komedie

AMSTERDAM - Acteurs Lisa Smit en Tomer Pawlicki gaan de hoofdrollen spelen in de nieuwe romantische komedie All The Single Ladies!. Dat heeft regisseur Yfke van Berckelaer dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 7-2-2017, 7:50 (Update 7-2-2017, 7:50)

De Engels gesproken korte film gaat over een jonge vrouw (Smit), die door haar vriendinnen onaangenaam verrast wordt met een singlesparty. Terwijl zij driftig aan dit feest probeert te ontsnappen, ontmoet ze opeens een mysterieuze zwerver (Tomer Pawlicki) die alles op zijn kop zet.

All The Single Ladies! is geschreven en geregisseerd door de in Los Angeles woonachtige filmmaakster Van Berckelaer, die eerder als scenariste werkte aan de komische serie De Meisjes van Thijs. “De film zelf gaat een bijna Disney-achtige romcom worden die tegelijkertijd ook de draak steekt met het genre”, stelt de regisseur. “Dus een film vol humor waarbij je na afloop zin hebt om verliefd te worden.”

Toprak

Lisa Smit is bekend uit films als Kenau en TBS en series als Project Opheus en Dokter Deen. Tomer Pawlicki speelde de hoofdrol in de speelfilm De Ontmaagding van Eva van End en trad in het theater op met de monoloog Dankzij de oorlog. Andere belangrijke rollen in de film zijn er voor Toprak Yalçiner (GTST, Centraal Medisch Centrum) en Leonoor Koster (Toren C, De Meisjes van Thijs) als de vriendinnen van de jonge vrouw. In bijrollen zijn Kes Baxter, Pim Veth en Nick Golterman te zien.

De filmopnames vinden plaats op diverse locaties in Amsterdam. De film wordt geproduceerd door de Amsterdamse productiemaatschappij Deep Thought Productions. All The Single Ladies! gaat later dit jaar in première.