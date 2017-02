Na pauzeshow veel vraag naar muziek Lady Gaga

LOS ANGELES - Het optreden van Lady Gaga in de pauze van de Superbowl heeft de 30-jarige zangeres geen windeieren gelegd. Gaga verkocht zondag ongeveer 150.000 albums en nummers in de VS, vergeleken met 15.000 de dag voor het optreden. Een toename van liefst 1000 procent, rekent People uit.

7-2-2017

Gaga zong tijdens haar show van dertien minuten een medley van verschillende hits zoals Million Reasons, Poker Face, Telephone, Just Dance en Bad Romance. Het nummer Million Reasons, dat Gaga samen met de Britse songwriter en DJ Mark Ronson schreef, werd het meest verkocht. De plaat werd zondag 45.000 keer gedownload, een toename van 900 procent in vergelijking met de dag ervoor.

Ook qua kijkcijfers kan de zangeres met tevredenheid terugkijken naar haar optreden: er keken zo'n 50,2 miljoen Amerikanen naar de pauzeshow. Daarmee staat Gaga op de tweede plaats qua kijkcijfers, achter zangeres Katy Perry die in 2015 optrad tijdens de Superbowl.