ANP Britney Spears: bidden nodig voor nichtje

KENTWOOD - Britney Spears heeft via Instagram gereageerd op het ongeluk van haar achtjarige nichtje. Maddie, de dochter van Britneys zusje, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een ongeluk met een quad.

Door ANP - 7-2-2017, 0:00 (Update 7-2-2017, 0:00)

“We hebben alle wensen en gebeden nodig voor mijn nichtje”, schreef Britney maandagavond bij een foto van Maddie. Het meisje raakte zondag zwaargewond tijdens een jachttripje.

De quad waarop ze zat sloeg over de kop en kwam in het water terecht. Diverse Amerikaanse media meldden dat ze een paar minuten bewusteloos onder water lag. Met een traumahelikopter werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand zou inmiddels ‘kritiek, maar stabiel’ zijn.