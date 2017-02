Dex de Buisonjé meteen beschermende broer

ANP Dex de Buisonjé meteen beschermende broer

AMSTERDAM - Dex de Buisonjé is nog maar een paar dagen grote broer, maar neemt die taak met verve op zich. Volgens zijn vader Xander is de zevenjarige Dex ‘een enorm beschermende broer’.

Door ANP - 6-2-2017, 19:25 (Update 6-2-2017, 19:25)

“Dat is zo leuk om te zien”, zei Xander maandag in RTL Boulevard. De zanger en zijn vrouw Sophie verwelkomden ruim een week geleden dochter Céla Lynn. Het meisje kwam ter wereld met hulp van een Amerikaanse draagmoeder. Xander, Sophie en Dex zijn in de Verenigde Staten. Sem, de zoon die Xander met Wendy van Dijk kreeg, heeft zijn halfzusje alleen nog via Skype gezien. “Hij wil haar heel graag zien.”

Met Céla Lynn gaat het volgens Xander ‘harstikke goed’. “Voor het eerst heeft ze een redelijk goed nachtje achter de rug. Ze heeft zes uur geslapen, dus dat heeft ze hartstikke goed gedaan.” De zanger geniet van elke volle luier. “Ik doe bij elke luier alsof het m’n laatste is.”

Dat Céla Lynn ter wereld kwam via een draagmoeder, was voor Sophie raar. “Het is wel een beetje vreemd als je ineens een baby’tje vast hebt dat je zelf niet hebt gedragen. Dat duurde twee dagen en toen kwam de liefde los.” Als Sophie nu naar haar dochter kijkt, voelt ze ‘een en al liefde’.