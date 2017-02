Soof 2 valt in de smaak in Verenigde Staten

ANP Soof 2 valt in de smaak in Verenigde Staten

AMSTERDAM - Ook de Amerikanen zijn gecharmeerd van Soof 2, de romantische komedie die in Nederland al ruim 850.000 filmliefhebbers naar de bioscopen lokte. Distributeur Dutch Film Works kijkt maandag terug op een succesvolle internationale première.

Door ANP - 6-2-2017, 18:16 (Update 6-2-2017, 18:16)

Soof 2 werd afgelopen weekeinde voor het eerst in het buitenland vertoond. De romantische komedie met Lies Visschedijk en Fedja van Huêt ging in première tijdens het Santa Barbara International Film Festival. Volgens Dutch Film Works is de film ‘zeer enthousiast ontvangen’ en ‘een grote hit op het festival’.

Soof is niet helemaal nieuw voor de Amerikanen. Het eerste deel, Soof, was drie jaar geleden geselecteerd voor het Santa Barbara International Film Festival.