ANP House of Cards-componist komt naar Nederland

UTRECHT - Componist Jeff Beal komt naar Nederland. De maker van muziek voor onder meer House of Cards, Pullock en Appaloosa vertelt zondagmiddag 23 april in het Utrechtse TivoliVredenburg over zijn werk.

Door ANP - 6-2-2017, 17:52 (Update 6-2-2017, 17:52)

Beal komt naar Nederland voor House of Cards in Concert, dat hij zelf dirigeert. Voordat de componist plaatsneemt op de bok, laat hij zich interviewen in het kader van ‘An Afternoon with Jeff Beal’. Hij vertelt onder meer over zijn samenwerking met House of Cards-regisseur David Fincher en het feit dat hij zelf trompet, piano én gitaar speelt in de titelsong van de populaire Netflixserie. Ook praat Beal over zijn werk voor andere media en de drie Emmy Awards die hij won.

‘An Afternoon With Jeff Beal’ wordt georganiseerd door Buma Music in Motion. De conferentie over innovatief gebruik van muziek in films, games, televisie en commercials vindt plaats op dinsdag 23 mei in de Tolhuistuin in Amsterdam. Behalve bij de conferentie is Buma Music in Motion het hele jaar betrokken bij verschillende evenementen om de belangrijke rol van muziek binnen media te promoten.