ANP Ed Sheeran treedt op bij show Brit Awards

LONDEN - Ed Sheeran gaat optreden tijdens de uitreiking van de Brit Awards. De 25-jarige singer-songwriter deelt op 22 februari het podium van de awardshow met Bruno Mars, Skepta, Little Mix, Emeli Sandé en Robbie Williams.

Door ANP - 6-2-2017, 12:16 (Update 6-2-2017, 12:16)

Ed Sheeran, die momenteel hoog in de hitlijsten staat met Shape Of You en Castle On The Hill, won in 2015 twee Brit Awards. Ed Sheeran won destijds British Album of the Year voor X en de muziekprijs voor beste Britse mannelijke solo-artiest.

"Ed is nog steeds een van de meest vernieuwende muzikanten in de wereld. Hij verlegt voortdurend de grenzen met alles wat hij doet'', zegt voorzitter Jason Iley van de Brit Awards.

De Brit Awards worden uitgereikt op 22 februari in de O2 Arena in Londen.