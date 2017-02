Xander de Buisonje toont pasgeboren dochter

AMSTERDAM - Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie zijn de ouders geworden van een dochter: Céla Lynn de Buisonjé. Het meisje werd in Amerika geboren met hulp van een draagmoeder." Vader en moeder deelden maandag op Instagram de eerste foto's van hun dochter.

Door ANP - 6-2-2017, 8:36 (Update 6-2-2017, 8:36)

''Daar is ze dan: Céla Lynn de Buisonjé. Onze dochter is op 28 januari geboren, stiekem hebben we haar nog even voor onszelf gehouden :)'', schrijft Xander bij de foto waarop te zien is dat hij het meisje de fles geeft.

Het meisje is het tweede kindje voor Xander en Sophie. Ze hebben al een zoontje, de zesjarige Dex. Met zijn ex Wendy van Dijk heeft de zanger ook een zoon.