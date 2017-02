'Louis van Gaal maakt zich grote zorgen'

ANP 'Louis van Gaal maakt zich grote zorgen'

AMSTERDAM - Louis van Gaal maakt zich sinds het plotselinge overlijden van zijn schoonzoon Rein grote zorgen om zijn dochter Brenda. Dit vertelt Truus van Gaal aan De Telegraaf. "Het verdriet geldt voor de hele familie'', vertelt Truus. ''Aan Louis merk ik aan alles dat hij zich hele grote zorgen maakt om zijn dochter."

Door ANP - 6-2-2017, 8:33 (Update 6-2-2017, 8:33)

Truus is blij dat haar man Louis van Gaal vorig jaar is ontslagen bij Manchester United. Na de plotselinge dood van hun schoonzoon in december willen Louis en Truus van Gaal klaarstaan voor Louis' dochter Brenda. Louis en Truus zijn daarom blij weer in Nederland te wonen.

''Was Louis vorig jaar niet ontslagen bij Manchester United, dan waren we nu nog voor een derde jaar daar geweest. Wat we voor Brenda kunnen doen is zorgen dat ze weet dat we er altijd voor haar zijn en dat ze, wanneer ze wil, welkom is. Ze komt nu gelukkig ook wat vaker langs. Binnenkort willen we ook weer een tijdje naar ons huis in Portugal en - al het haar lukt- gaat Brenda met ons mee."