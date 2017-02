Regisseur speelfilm Split kondigt vervolg aan

LOS ANGELES - Er komt een vervolg op de speelfilm Split. Dat maakte regisseur M. Night Shyamalan bekend via Twitter. "Ik heb een 11 pagina tellende outline voor mijn volgende film. Ik kan jullie niet verklappen waar het over gaat maar als jullie Split hebben gezien...", twitterde de Indisch-Amerikaanse regisseur.

Door ANP - 6-2-2017, 5:35 (Update 6-2-2017, 5:35)

De film Split vertelt het verhaal van een oud-soldaat Kevin (James McAvoy) met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis die drie tieners kidnapt. In Kevin huizen liefst 23 persoonlijkheden, van zachtaardig tot gewelddadig. Psychiater Dr. Karen Fletcher (Betty Buckley) maakt zich grote zorgen om de drie tienermeisjes nadat ze ontdekt dat Kevin nog een 24e persoonlijk kent.

De 46-jarige regisseur Shyamalan brak in 1999 door met de film The Sixth Sense, over een jongetje dat met de doden kan communiceren, tot zijn grote ongenoegen. Split scoort goed en staat al drie weken op de eerste plaats van het bioscoopbezoek in de VS.