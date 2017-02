Chrissy Teigen aangeschoten tijdens Superbowl

HOUSTON - Chrissy Teigen had het naar haar zin bij de Superbowl op zondagavond. Tijdens het sportevenement liet het 31-jarige supermodel via Twitter weten al een aantal drankjes te hebben weggetikt.

Door ANP - 6-2-2017, 3:16 (Update 6-2-2017, 3:16)

"Hoi Houston, een New Yorker hier, je spreekt het eigenlijk uit als house-ton. Ik ben dronken", twitterde Teigen die samen met haar echtgenoot, zanger John Legend, naar de sportwedstrijd kwam. Even later nam ze een video op met Legend waarin ze zich ietwat knikkebollend afvraagt waarom er lege stoelen om hen heen zijn. "Waar is iedereen?", vraagt Teigen zich hardop af.

Vorig jaar at het supermodel zes hotdogs tijdens de wedstrijd en had moeite die binnen te houden, gaf ze toe op Twitter. "Zes hotdogs voordat ik moest kotsen vorig jaar. Eens kijken of ik wat heb geleerd", schreef Teigen. Ze twitterde vervolgens een foto van een hotdog en wat nachochips.