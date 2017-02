Paul van Vliet bereikt mijlpaal in Carré

AMSTERDAM - Paul van Vliet verzorgde zondag zijn driehonderdste show in Koninklijk Theater Carré. Dat liet het Amsterdamse theater niet onopgemerkt voorbij gaan, de cabaretier werd na zijn voorstelling verrast met driehonderd ballonnen.

Door ANP - 5-2-2017, 17:30 (Update 5-2-2017, 17:30)

“De driehonderdste keer in Carré, wat een bijzonder moment”, reageerde Van Vliet. “Ik heb zoveel fantastische avonden beleefd in dit prachtige theater en ook deze voorstelling voelde weer als een feestje.”

Van Vliet stond in Carré met zijn one man show ‘Alleen op zondag’. Het programma is een selectie van het beste uit Van Vliets repertoire, aangevuld met nieuwe teksten die op een scherpe manier reflecteren op de actualiteit.